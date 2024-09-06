أهالى قرى حياة كريمة فى الشرقية: المبادرة حققت أحلامنا وجعلت القرى مثل المدن

الشرفية - حمدى عبد العظم

تحولت أحلام أهالى قرى الحسينية، في الشرقية، إلى حقيقة بعد دخول مبادرة حياة كريمة فقد وفرت الخدمات الأساسية من صرف صحى وغاز ومياه شرب وطرق وإنشاء مراكز شباب.

اليوم السابع التقى أهالي القرى بمركز الحسينية للتعرف على كم الخدمات التي قدمتها، فى البداية يقول شعبان زهران من قرية النجيحى مركز الحسينية ان مركز الحسينية أن مبادرة حياة كريمة جاءت لتحقيق أحلامنا وترفع المعاناة عن كاهلنا وفجأة وجدنا أحلامنا حقيقة فبدأ بالفعل العمل فى الصرف الصحى وفور الانتهاء جاء ما فاق احلامنا بكثير فقد تم تشغيل الغاز الطبيعى وأصبح متواجد فى كنازلنا كتباه السرب فى المواسير

وأضاف الحاج الشبراوى زهران من قرية غومة التابعة لوحدة الجمالية مركز الحسينية أنه بين أمسية وضحاها تحول حال القرى الريفية من الريف منزوع الخدمات إلى ريف يضاهي المدن الكبرى دون أى فروق تذكر وتم إنشاء طرق وبناء وحدات صحية ومباني إدارية بها كل المصالح.

وأوضح المهندس نبيل جودة نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه إنشاء 37 منشأة شبابية مركز شباب بالإضافة إلى إنشاء 79 برج محمول تم الانتهاء من 63 برجا منها وجاري الانتهاء من باقي العدد فضلا عن إنشاء 41 مكتب اتصالات و19 مكتب بريد وهذه الخدمات كانت نادرة الوجود بقرانا وكنا نشعر أن المسؤولين لم يشعروا بنا وأننا لا يحس بنا أحد وبفضل الله أطلق الرئيس السيسى المبادرة لتعود لنا الأمل وتؤكد للجميع أن المسؤولين يشعرون بمعاناتنا

وأضاف المهندس محمد زهران بزراعة الشرقية أنه تم إنشاء 107 مدرسة ابتدائية وإعدادية وتعليم أساسي بخلاف مدارس اللغات والمدارس الثانوية العامة وذلك من أجل تخفيف الكثافة الطلابية في الفصول مما يوفر فرصة أفضل للطالب من أجل الاستيعاب والتحصيل.