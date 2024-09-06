أخبار مصر.. غدا طقس حار وسحب تلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
رئيس الوزراء يشهد توقيع 5 مذكرات تعاون في مجالات الاتصالات بين مصر والصين
على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى قمة منتدى التعاون الصينى ـ الأفريقى بالعاصمة الصينية بكين، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع صناعى عالمى بـ"اقتصادية قناة السويس"
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الصينية، بكين، على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي، مراسم توقيع عقد مشروع شركة "شاندونج تيان اي للكيماويات - Shandong Tianyi Chemical" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يستهدف إنشاء مجمع صناعي عالمي لاستخلاص مادة البروم (Bromine) بالاعتماد على استخدام نواتج تحلية مياه البحر التي يتم هدرها وتصريفها في البحر.
وزير الخارجية يؤكد لنظيره اليونانى حرص مصر على استمرار تعميق العلاقات
أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، حرص مصر على استمرار تعميق علاقات الصداقة والتعاون مع اليونان وتعزيزها فى كافة المجالات وتطويرها، لاسيما فى ظل النقلة النوعية التي تشهدها حالياً، وتأسيساً على الروابط التاريخية الممتدة والقرب الجغرافي الذى أسهم في توسيع نطاق المصالح المشتركة.
حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 58 مليونا و129 ألف خدمة مجانية بـ36 يوما
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 58 مليون و129 ألفا و698 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 5 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
موقع التنسيق يواصل إتاحة تسجيل الرغبات لمستنفدى الرغبات والمتخلفين عن التقدم
يواصل موقع التنسيق الإلكترونى، إتاحة باب التقدم لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الذين استنفدوا الرغبات، وكذلك الطلاب الذين تخلفوا عن التقدم برغباتهم خلال فترة أعمال المرحلة الثانية للتنسيق، ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى.
وزارة الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا بعدد من محافظات الجمهورية
افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 6 سبتمبر، 21 مسجدًا في إطار خطتها لـ إعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024 حتى تاريخه 156مسجدًا، منها 128 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و28 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014 حتى تاريخه 12237 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و 162 مليون جنيه.
أسماء المعلمين المساعدين الناجحين فى مسابقة الـ30 ألف معلم بالجيزة
كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن أسماء المعلمين المساعدين الناجحين فى مسابقة الـ30 ألف معلم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك".
انقطاع مياه الشرب عن 6 مناطق بحلوان من 9 مساء الجمعة لـ5 صباح السبت
تشهد عدة مناطق بحلوان، اليوم الجمعة، انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات، بسبب أعمال صيانة بمحطة شمال حلوان، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (مساكن الزلزال - التعاونيات - عزبة الوالدة - عرب الوالدة - منشية عين حلوان – مساكن صلاح سالم) بحلوان، وضعف المياه عن مناطق (غرب حلوان - شارع رايل) بـ حلوان، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت ولمدة 8 ساعات.
سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة يسجل 3400 جنيه للجرام عيار 21
استقر سعر الذهب في مصر عند 3400 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، بعد ارتفاع أمس بحوالي 30 جنيهًا على خلفية صعود السعر العالمي للذهب.سعر الذهب في مصر
عيار 24 يسجل 3886 جنيها.
عيار 21 يسجل 3400 جنيه.
عيار 18 يسجل 2914 جنيها.
الجنيه الذهب 27200 جنيه.
يديعوت أحرونوت: واشنطن غاضبة من تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا
قالت يديعوت أحرونوت إن واشنطن غاضبة من تمسك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بموقفه بشأن محور فيلادلفيا .
غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وسحب تلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 33 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.
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