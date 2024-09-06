أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. جولات للوزراء يوم الأجازة الأسبوعية

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية لعل أبرزها جولات عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين، وفيما يلي أبرز هذه الأخبار‬ وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مشروع "جراند فيو سموحة"



في إطار الزيارات الميدانية المستمرة والوقوف على معدلات تنفيذ مختلف المشروعات بالشركات التابعة، قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية لمشروع "جراند فيو سموحة" السكني والتجاري التابع لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.



وزير قطاع

تفقد المهندس محمد شيمي، المقر الإداري وأقسام المبيعات وخدمة العملاء، ومختلف مكونات المشروع ومعدلات التنفيذ ونماذج من الوحدات السكنية والتجارية، وتابع موقف تسليم الوحدات للعملاء وأبرز التحديات، والتقى عددا من السكان والعملاء واستمع إلى طلباتهم.

ووجه الوزير بتسريع وتيرة العمل وضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع وتوصيل المرافق والتحسين المستمر لخدمة العملاء والتواصل الدائم معهم وتخصيص خط ساخن والالتزام بمعايير الجودة، وتعزيز إجراءات السلامة والأمان، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد، والمهندس أيمن أبو بكر رئيس شركة الإسكندرية للاستثمارات.

يشار إلى أن المشروع يتميز بموقع وإطلالة مميزة على نادي سموحة ونادي الجياد ومحور 14 مايو أحد الطرق الرئيسية بالإسكندرية، ويمتد على مساحة 21 ألف متر مربع. ويتكون من 13 برجا تضم نحو 800 وحدة سكنية بالإضافة إلى 150 وحدة تجارية.

وزيرة التخطيط: استمرار جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى



استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لقاءاتها مع الجهات التابعة، بلقاء الإدارة التنفيذية للبنك، وذلك بمقره الرئيسي، بحضور أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، داليا مصطفى، مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد والمشرف على قطاع الشئون المالية والحسابات الختامية، سيد زكريا، وكيل أول البنك للجهاز الإداري، وخالد مصطفى، وكيل أول البنك لتحصيل وتسوية المديونيات، محمد عبد العال، مستشار البنك للتطوير المصرفي والتحول الرقمي، ومحمود الليثي، وكيل أول البنك للشئون المركزية، وغيرهم من المسئولين التنفيذيين .

وخلال اللقاء أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بما حققه البنك من تطور كبير على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، مؤكدة حرص الحكومة على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030 .

لقاء وزير الصناعة مع مستثمرى بني سويف



عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف لاستعراض الموقف التنفيذي الحالي لمنطقة كوم أبو راضي ومنطقة بياض العرب الصناعية وكافة المناطق الصناعية بالمحافظة وبحث التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقتين، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، ومستثمري منطقة كوم أبو راضي ومنطقة بياض العرب الصناعية.

واستهل الوزير اللقاء بالتأكيد على أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص جميع الأراضي الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث سيتم مخاطبة كافة الوزارات والمحافظات في هذا الصدد لتحقيق مزيد من الحوكمة لإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية. وزارة السياحة والآثار تدفع بلجان للمرور والتفتيش على مراكز الغوص في إطار الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار، قامت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بدفع لجان، خلال الأيام القلية الماضية، للمرور والتفتيش من خلال الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية، على مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري السياحية الموجودة في محافظة البحر الأحمر. ومن جانبه، أشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إلى أن ذلك جاء في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار وحرص الوزارة على التأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين ولإحكام الدور الرقابي على تلك المنشآت والتأكد من معايير التشغيل المتبعة وفقًا للقانون والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

كامل الوزير يبحث سبل زيادة حجم الاستثمارات القطرية الصناعية في مصر



استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطرى لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين فى مجالى النقل والصناعة، وحضر اللقاء السفير طارق الأنصارى سفير دولة قطر بالقاهرة والسفير إيهاب نصر مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.

استهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللقاء، بالترحيب بوزير المواصلات القطرى، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائى والتنسيق الفعال بين مصر وقطر فى كافة المجالات، ومنها مجالى الصناعة والنقل، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما أكده سعادة المهندس جاسم بن سيف السليطى الذى أكد حرص الحكومة القطرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب المصر خاصة مع العلاقات القوية التى تربط بين الجانبين.