أجواء رائعة وطقس مميز في الصعيد.. مباشر حالة الطقس من المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس اليوم بمحافظة المنيا، حيث رصد البث المباشر، انكسار الموجة الحارة، وانخفاض بسيط فى درجة الحرارة مع نشاط الهواء البارد بمختلف الأنحاء، وذلك استمرارا لحالة الطقس المميز الذى شهدته المنيا أمس.

بينما كانت المحافظة شهدت ارتفاع شديد فى درجة الحرارة، خلال الأيام الماضية، والذى كان يمنع المواطنين من الخروج للمتنزهات والحدائق،فى فترات الصباح حتى النصف الثانى من اليوم.



وكان اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا،وجه رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء القادم بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي، و تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.