10 آلاف جنيه لقنطار القطن فى الوجه القبلى و 12 ألف جنيه للبحرى.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

بدأ موسم جني "القطن" الذى تولى الدولة اهتماما كبيرا بزراعته وعودته لتربعه على عرش الأقطان العالمية، حيث يبدأ جني المحصول نهايات أغسطس في محافظات الوجه القبلي، وأول أكتوبر في محافظات الوجه البحري، على أن يبدأ التسويق خلال شهر أكتوبر، تتبعه عمليات الجني والتسويق في محافظات الوجه البحرى

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التفاصيل حول القطن الموسم الحالى:

1-‫ زراعة 311.700 ألف فدان بالقطن.

2- هناك زيادة فى زراعة القطن في جميع المحافظات بنسبة 23% عن العام السابق.

3- زراعة 40.840 ألف فدان في الوجه القبلى.

4- زراعة 70584 فدان عبارة عن مساحة أقطان الإكثار المخصصة لإنتاج التقاوى اللازمة لزراعة كافة المساحات المستهدفة العام القادم.

5- المساحة المنزرعة بقطن الاكثار مقسمة على 7 أصناف رئيسية موجودة على الخريطة الصنفية للقطن فى مصر.

6- الأصناف الجديدة، عالية الجودة و معدلات الإنتاجية تتراوح بين 8 إلى 11 قنطارًا.

7- تمت التغطية بكميات بذرة لجميع المساحات تقاوي معتمدة بنسبة 100% ولجميع المحافظات

7- جار الاستعداد لموسم التسويق الجديد 2024/2025 وفتح الحلقات لاستقبال.

8- من المتوقع الحصول علي حوالي 2 مليون قنطار قطن زهر الموسم الحالى.

9- سيتم العمل بالأسعار التي أعلنتها الحكومة 10,000 جنيه للقنطار في الوجه القبلي و 12.000 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري.

10- تسعى الدولة لمضاعفة المساحات المنزرعة لـ 750 ألف فدان بحلول عام 2030، للتحصل على معدلات إنتاجية تتراوح بين 10 إلى 12 مليون قطن زهر.