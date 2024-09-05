‫ توأمة بين حديقتي الحيوان بالجيزة وجوهانسبرج لتبادل البنوك البيولوجية

كتبت أسماء نصار

وقع الوفد المصري المشارك في موتمر الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان المنعقد حاليا في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا اتفاقية توأمة بين حديقة حيوان الجيزة وحديقة حيوان جوهانسبرج .

أوضح محمد كامل رئيس شركة حدائق والتحالف المصري لـ تطوير حديقة الحيوان أعرب عن سعادته بهذه الخطوة نظرا لان حديقة حيوان جوهانسبرج من أكبر وأقدم وأهم حدائق الحيوان في إفريقيا والعالم مشيرا إلى أن ذلك سوف ينعكس إيجابيا على حديقة الحيوان بالجيزة حتى تعود لسابق عهدها وبالشكل الذي يليق بعراقتها ومكانتها لدى جميع المصريين ،

وقال "كامل" أن اتفاقية التوأمة مع حديقة جوهانسبرج تشمل التعاون في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك مثل تبادل البنوك البيولوجية للحفاظ على التنوع الجيني وكذلك تبادل الحيوانات ضمن الإطار القانوني لدعم جهود الحفاظ على الأنواع بالإضافة الى تطوير برامج مشتركة تركز على الحفاظ على الأنواع.

وأضاف رئيس التحالف المصري أن التؤامة بين حديقتي حيوان الجيزة وجوهانسبرج تشمل كذلك التعاون في مجال المبادرات البحثية والابتكارات في إدارة حدائق الحيوان وتبادل أفضل الممارسات في مجال الرعاية البيطرية والمرافق الطبية وتنفيذ برامج تعليمية تعزز الوعي والحفاظ على البيئة وكذلك تبادل الموارد النباتية ضمن المتطلبات القانونية لتعزيز التنوع البيولوجي في مصر.

جدير بالذكر أن الوفد المصري المكون من محمد كامل والدكتور محمد رجائي والدكتورة منى صديق ومختار عمر ونسمة الصيرفي وسما تليمة وروان أبوعلي بالاضافة إلى الاستشاري العالمي لحديقة حيوان الجيزة برنارد هاريسون كان قد شارك في مؤتمر الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان المنعقد حاليا في دولة جنوب أفريقيا .

و عرض الوفد خطة ورؤية تطوير الحديقة من خلال عدة جلسات في المؤتمر وكذلك استطاع الوفد الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان رسميا ولأول مرة على عقد مؤتمره القادم 2025 في مصر تزامنا مع انتهاء تطوير حديقة الحيوان وإعادة افتتاحها أمام المواطنين.