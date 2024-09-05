اليوم السابع
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وكيل "شباب الدقهلية" يستقبل لجنة تيسير أعمال نادى العمال الرياضى بالمنصورة

الخميس، 05 سبتمبر 2024 07:43 م
وكيل "شباب الدقهلية" يستقبل لجنة تيسير أعمال نادى العمال الرياضى بالمنصورة اجتماع وكيل وزارة الشباب بمجلس إدارة نادي العمال الرياضي بالمنصورة
الدقهلية - سارة الباز

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استقبلت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الخميس، لجنة تيسير أعمال نادي العمال الرياضي بالمنصورة برئاسة اللواء جمال مرعى، رئيس مجلس إدارة نادي العمال الرياضي، وإبراهيم بندق، المدير التنفيذي بنادي العمال الرياضي، وعادل السباعي، أمين الصندوق بنادى العمال الرياضي، ومحمد رجائي، عضو مجلس إدارة نادي العمال الرياضي بالمنصورة بمكتبها بمقر ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بحضور الدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بنادى العمال الرياضي، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار داخل النادي، وحصر الأماكن داخل النادى، التى تصلح لإقامة مشروعات استثمارية جديدة تعود بالنفع، والفائدة على الأعضاء، والنادى في نفس الوقت، وقدم رئيس مجلس إدارة نادي العمال، أعضاء مجلس الإدارة درع باسم نادي العمال الرياضي للدكتورة منى عثمان؛ تقديراً لجهودها من أجل النهوض بالشباب والرياضة على مستوى محافظة الدقهلية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تحت إشراف الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.







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