وكيل أوقاف الإسكندرية يلتقي بمديري الإدارات لبحث خطة تطوير المساجد

الإسكندرية أسماء على بدر

التقى الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الخميس، بمديري الإدارات الفرعية وبحضور قيادات المديرية لبحث خطة تطوير المساجد.

وخلال الاجتماع أكد وكيل اوقاف الإسكندرية على الصيانة الدورية للمساجد والتأكد من اعداد المساجد وتهيئتها وصيانة وصلات الكهرباء بشكل دوري خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة تجنبا لحدوث اي اعطال أو مشكلات والتأكيد على أهمية المتابعة للمساجد والزوايا دعويا واداريا وإنشائياً والتاكد من وجود جميع العاملين بالمساجد في مقرات عملهم واوقات عملهم والسلامة الإنشائية للمسجد أو الزاويه وعدم وجود أية مصدر من مصادر الخطر أو الضرر للعاملين بالمساجد أو الزوايا أو المترددين عليها والمصلين حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وأكد على أهمية الحفاظ والدقة عند صرف أو تحرير مستندات الحقوق المالية والعمل على تعزيز وضع موارد الخزانة العامة للدولة وعدم إهدار المال العام بمختلف صوره وأشكاله والتأكيد على أن المساجد أو الزاوية خط أحمر غير مسموح نهائياً بإستغلالها لغير الغرض المعدة له والهدف المراد تحقيقه من خلالها ومن خلال المختصين المرخص لهم في ذلك ومنع تمكين أحد من صعود المنبر أو أداء درس أو القيام بأية نشاط بالمسجد غير مسموح له بذلك وغير مختص أو مرخص له ووفق اللوائح والقوانين.

وطالب بالتوجيه الى أهمية المرحلة الحالية والقادمة وما تتطلبه من جهد يفوق الجهدن وبذل المزيد منه لتحقيق الأهداف المرجوة والمأمولة تحقيقها دعوياً وإدارياً ومالياً ومجتمعياً، وذلك من أجل النهوض بمؤسساتنا ووطننا، وأن تظل المؤسسة متصدرة المشهد في مجال اختصاصها وما يناط بها القيام به من أجل خدمة الدين والوطن وأبناء الشعب، ولن يقبل التعلل بأية عله أو أي حجة حال تكاسل أو تراخي أو تردي الأداء أو التقصير والتأكيد على ترشيد الطاقة وتخفيف استغلالها نظرا لأهمية ذلك وخطورة ما يترتب على فقدان أو نقص او إهدار الطاقة من آثار مجتمعية تهدد أمن واستقرار الجميع وكذلك توعية الجمهور وتبصيرهم بحرمه المال العام وضروره الحفاظ عليه ومتابعه تنفيذ ذلك على أرض الواقع .



