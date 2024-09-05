اليوم السابع
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وزير العدل يعتمد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة

الخميس، 05 سبتمبر 2024 11:21 ص
وزير العدل يعتمد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

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أصدرت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، القرار رقم 5319 لسنة 2024 بشأن حركة التغييرات والترقيات الخاصة بإعضاء الهيئة والذى اعتمده المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 4268 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.

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هيئة قضايا الدولة

حركة هيئة قضايا الدولة

المستشار عدنان فنجري وزير العدل

وزير العدل يعتمد حركة التغييرات




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