وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول القانون الدولى الإنسانى

كتب إبراهيم قاسم

نظمت اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، وكل من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة والهلال الأحمر المصري ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني في القاهرة بأحد فنادق الشهيرة يومى 31 أغسطس و1 سبتمبر، جاء ذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجرى وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية.

وقد أدار الجلسات عدد من رجال القضاء وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين بالجهات المنظمة، وبحضور رئيس الأمانة الفنية القاضية أمل عمار والمستشار سلطان بن عبد الله السويدي رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر وأعضاء الأمانة الفنية وممثلي اللجنة بكلتا الدولتين، فضلا عن عدد من رجال القضاء واساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين بالجهات المنظمة.



ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار تعزيز التعاون بين اللجان الوطنية والدولية للقانون الدولي الإنساني في جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في مارس 2024.



كما تضمنت الفعالية موضوعات من أبرزها: التعريف بالقانون الدولي الإنساني والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة وآليات احترام القانون الدولي الإنساني، ودور القوات المسلحة في نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني .



المستشار عدنان فنجرى وزير العدل



جانب من ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني



سورة تذكارية لورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني



محاضر فى ورشة عمل وزارة العدل



ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني



ورشة عمل عن القانون الدولي الإنساني