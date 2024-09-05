نائب محافظ دمياط تعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات "بداية جديدة لبناء الإنسان"

دمياط معتز الشربينى

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا للوقوف على كافة الاستعدادات لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك جاء بحضور اللواء محمد رأفت همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد، وممثلى كافة الجهات بالمحافظة وممثلى جامعة دمياط والأوقاف والكنيسة.

واستهلت المهندسة شيماء الصديق، الاجتماع بالاستماع إلى كافة الجهات والاستعدادات الخاصة بها، ووجهت بأهمية استغلال الامكانيات الموجودة داخل المحافظة والتنسيق فيما بينها لتنفيذ فعاليات المشروع القومى للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، الذى يأتى فى إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل لدعم استراتيجية الدولة المصرية لتنمية الإنسان المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكدت المهندسة شيماء الصديق، أهمية وجود عروض مسرحية وغنائية لتوعية المواطنين بأن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " تعد إستراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان، مشيرة إلى أن تعاون كافة الهيئات والجهات المعنية هو نوع من التكامل الذى يعتبر أساس العملية التنموية الشاملة، منوهة إلى أن من أهم أهداف المبادرة هو العمل على بناء الإنسان فى كافة القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لكافة الأسر المصرية، والعمل على نشر الوعى الصحى والثقافى والبيطرى وتعزيز روح الانتماء لدى المواطنين، وخلق طريق للمواطن المصرى نحو التنمية الذاتية والثقافية لتقديم مواطن صحيح يتحلى بالعلم ومتمكن وقادر على نفع المجتمع، ليصل بالدولة المصرية إلى خطوات متقدمة من أهداف التنمية.

وأضافت أن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة تتمثل فى تعزيز جودة الحياة عبر توفير فرص عمل مختلفة للشباب وتعزيز المهارات الخاصة بهم للإعداد لسوق العمل، فضلا عن توافر برنامج "مشروعك" لتموين القروض الميسرة لتنفيذ المشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة المعيلة.

ووجهت نائب محافظ دمياط، بأهمية التسويق الجيد للمدينة الصديقة للنساء الموجودة داخل فرع مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، والتعريف بالأنشطة الخاصة بها، فضلًا عن توفير ندوات داخل القرى لرفع الوعى البيطرى وكيفية التعامل مع الحيوانات النافقة لمنع انتشار العدوى، وندوات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه،فضلًا عن تنظيم ندوات للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وندوات لتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب فى المدارس والقرى، بالإضافة عن ندوات للطب الوقائى للتوعية من "الأمراض المنقولة بسبب النواقل، والحشرات"، كما تتضمن المبادرة "مبادرة 100 يوم صحة، ومبادرة الألف يوم الذهبية التابعين لوزارة الصحة".

وأكدت نائب محافظ دمياط، على تيسير كافة الإمكانات والجهود لتفعيل المبادرة لأهميتها فى تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030، مشددة على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة.