نائب محافظ الدقهلية نعمل على تغيير الواجهة الحضرية لمدينة جمصة

الدقهلية شريف الديب

قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية بجولة تفقدية بمدينة جمصة لمتابعة مستوى النظافة العامة بالمدينة والشاطئ والتقى بالمصطافين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراستها وحلها، جاء ذلك بحضور اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتلبية كل مطالبه في جميع القطاعات الخدمية المختلفة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المحافظين في اجتماع مجلس المحافظين بالتواجد الميداني بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم الخدمات لهم ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن ، وتنفيذاً لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

ووجه أحمد العدل لرئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات والشاطئ لتحسين الصورة البصرية للمصطافين ورفع القمامه أولا بأول.

وقال نائب المحافظ نعمل على تغيير الواجهة الحضرية لمدينة جمصة وتحويلها إلى أهم المدن الساحلية لأن مدينة جمصة لا تخدم أبناء محافظة الدقهلية فقط بل تخدم كل محافظات الدلتا، مشيراً إلى أن اللواء طارق محافظ الدقهلية منذ أول يوم له أولي مدينة جمصه اهتمام خاص ووضع خطة متكاملة لتطويرها من خلال التعاون مع جامعة المنصوره في وضع التصورات والتصميمات اللازمة لأعمال التطوير.