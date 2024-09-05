مقتل شاب وعامل فى حادثين بالوراق والجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب في الوراق، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم تسبب في إزعاج المجنى عليه بواسطة ميكروفون، وأثناء معاتبة الضحية له، أنهى حياته بسلاح أبيض.

ورد بلاغ لقسم شرطة الوراق، يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت تحريات رجال المباحث بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق، أن المتهم تسبب في إزعاج المجنى عليه بواسطة ميكروفون، مما دفع القتيل لمعاتبته، إلا أن المتهم اعتدى عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

كما ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الجيزة القبض على المتهم بقتل عامل خلال مشاجرة، بسبب خلافات بينهما.



تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغا بمقتل أحد الأشخاص تعرض لاعتداء بسلاح أبيض.



بإجراء التحريات تم التوصل لهوية مرتكب الجريمة، وبضبطه اعترف بإنهاء حياة المجنى عليه، بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.