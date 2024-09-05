معهد الفلك يعلن اكتشاف أربعة أجسام جديدة بواسطة تلسكوب القطامية الفلكى

كتب محمود راغب

فى إطار الجهود المستمرة لتعزيز الفهم العلمى وحماية كوكب الأرض من الأجسام القريبة، وبدعم من هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، تمكن الفريق البحثى فى المعهد بقيادة الدكتور أحمد مجدى، والدكتور شفيق كحيل، من اكتشاف أربعة أجسام جديدة خلال الشهرين الماضيين بواسطة تلسكوب القطامية الفلكى بقطر 74 بوصة.

وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية فى بيان له، أنه بهذا يرتفع عدد الاكتشافات إلى تسعة أجسام خلال الستة أشهر الماضية، بفضل التعاون مع أكاديمية العلوم الصينية ووكالة الفضاء الأوروبية.

وقد تم تسجيل هذه الأجسام على موقع الاتحاد الدولى للفلك هذا العام، مما يعكس جهود المعهد الكبيرة فى مجال الفلك ويسهم فى إثراء المعرفة العلمية.

وفى هذا السياق، صرح الدكتور طه رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد، بأن من أبرز الرصدات التى تمت باستخدام تلسكوب مرصد القطامية الفلكي ومحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى كان دراسة الكويكب MK 2024، الذى اقترب من الأرض فى 29 يونيو 2024. تراوح عرض الكويكب بين 120 و260 مترًا، وتمكن الفريق البحثى من متابعة الكويكب بنجاح وحساب زمن دورانه حول نفسه، والذى بلغ 47 دقيقة، وهو ما يتوافق مع النتائج التى توصلت إليها وكالة الفضاء الأمريكية.

وفى أحدث التطورات، أعلن فجر يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 عبر موقع الاتحاد الفلكى عن تسجيل رصد لجسم سريع الحركة بقطر أقل من 2 متر من مرصد تابع لولاية أريزونا.

وأكّد مركز مراقبة الكويكبات بوكالة ناسا احتمالية تصادم هذا الجسم مع الأرض، مشيرًا إلى أنه لا يشكل أى خطورة أو تهديد. ويُتوقع أن يحترق الجسم بالكامل عند دخوله الغلاف الجوى للأرض، ولن يصل منه سوى أجزاء صغيرة لا تشكل أى خطر.

وقد تم تحديد زمن وموقع الارتطام بدقة جيدة فى بحر الفلبين، وقد حدث بالفعل ما توقعته الدراسات حيث تم تلقى أكثر من 12 تقريرًا يفيد برؤية كرة نارية تخترق الغلاف الجوى فى منطقة كاجابان، وذلك فى يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024، فى تمام الساعة الرابعة و39 دقيقة بالتوقيت العالمى، وهو ما يتوافق مع الحسابات الفلكية، ويُعد هذا الجسم هو التاسع الذى يتم اكتشافه من خلال التليسكوبات الأرضية قبل اصطدامه بالأرض.



* للاطلاع على الأرصاد الخاصة بمرصد القطامية الفلكى من خلال الرابط الخاص بموقع الاتحاد الدولى للفلك

https://mpec.jostjahn.de/088-stat.html

ولمتابعة جميع الاحصائيات المرتبطة بمشروع الاجسام القريبة من مرصد القطامية الفلكى يرجى الرجوع لهذا الرابط

https://sbnmpc.astro.umd.edu/mpecwatch/byStation/station_088.html