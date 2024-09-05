معابد الأقصر تشهد إقبال سياحي كبير للأفواج القادمة من دول العالم

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت معابد الأقصر، اليوم الأربعاء، حالة من الإقبال السياحى الكبيرة من الأفواج القادمة من مختلف دول العالم، وسط حالة من السعادة والفرحة بالانخفاض التدريجي في درجات الحرارة نهاراً، حيث تسجل أعلى درجة حرارة بمدينة الأقصر اليوم 41 درجة وتنخفض تباعاً خلال الأيام المقبلة.

تشهد الحركة السياحية رواج كبير قبل أسابيع من دخول الموسم السياحى الشتوى الذي تستعد له محافظة الأقصر بأكملها خلال تلك الفترة، حيث أن الموسم الشتوي هو ذروة الحراك السياحي في الأقصر وأسوان مع تحسن حالة الطقس في الشتاء عن باقي المدن السياحة والأثرية حول العالم.

وفي هذا الصدد كشف صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، إن معابد (آمون رع سيجم نحت) تجذب قلوب السياح بعد حركة التطوير والمشروعات القومية داخلها بتجديد صالة الأعمدة الكبرى ومشروع ترميم الكباش ورفع تماثيل ومسلات أمام الجمهور، لتجمل المعبد الذي تم تشييده ليكون دار لعبادة ثالوث طيبة المقدس، وهذا الثالوث مكون من الإله "آمون" وزوجته "موت" وابنهما الإله "خون سو"، كما يستمتع السائحون فى البر الشرقى أيضاً داخل أهم معبد على كورنيش النيل وهو معبد الأقصر، ومدخله من قلب ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصر، وهو المعبد الذي تم تشييده فى عهد الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع.



استمتاع السياح بين أروقة معابد الأقصر



السياح خلال زيارتهم للكرنك مع تحسن حالة الطقس



السياح يستمتعون حول الجعران المقدس بالكرنك



جانب من الإقبال السياحى بالكرنك



جانب من زيارات السياح لمعابد الكرنك



زيارات السائحين فى معبد الأقصر بكورنيش النيل



صورة اليوم.. معابد الكرنك تشهد إقبال سياحى كبير للأفواج القادمة من دول العالم



معابد الكرنك تشهد إقبال سياحى كبير للأفواج القادمة من دول العالم