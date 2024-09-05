مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف- كريم صبحى

لقى شخص مصرعه وأصيب آخرين في حادث تصادم سيارتين بالعياط، وتم إزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالعياط، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخرين من مستقلي السيارتين.

تم إزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

