مصرع شخص غرقا فى مياه نهر النيل بدسوق كفر الشيخ

كفر الشيخ-محمد سليمان

لقى شخص مصرعه غرقا في نهر النيل فرع رشيد، بمدينة دسوق، وجري انتشال الجثمان عن طريق الإنقاذ النهري، ونقله إلى مشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خيري نصار، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم شرطة دسوق يفيد بورود بلاغ من الإنقاذ النهري بالعثور على جثمان شخص مجهول الهوية، عمره يتراوح بين 40 سنة إلى 45 عاما، لتقوم قوات الإنقاذ النهري باستخراج الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى دسوق العام.

وانتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة دسوق لموقع البلاغ، وتبين أنه مجهول الهوية، وبعدما أجريت التحريات حول الأشخاص المبلغ باختفائهم، تعرفت عليه إحدى الأسر وتبين أنها ل "ربيع محمد بلتاجي" ،40 عاما، مقيم بمنطقة المستعمرة بمدينة دسوق وبإجراء التحريات حول الواقعة تبين أنه كان يعتاد السباحة في نهر النيل، ونزل من أجل السباحة ولكنه غرق في النهر ليجري انتشاله بعد ذلك.

تحرر محضر بالواقعة إداري قسم شرطة دسوق، وجرى العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي صرحت بدفن جثمان الشاب بمعرفة أهليته.