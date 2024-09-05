مصرع شاب فى مشاجرة بسبب لعب الكرة فى أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

فارق شاب الحياة أثناء لعب مباراة كرة قدم في أطفيح، حيث نشبت مشادة بينه وبين أحد الأشخاص أثناء اللعب، انتهت بسقوطه أرضا ووفاته، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وفاة شاب أثناء لعب كرة القدم بصحبة أصدقائه في أطفيح.

بإجراء التحريات تبين أن الضحية شاب نشبت بينه مشادة ومع أحد أصدقائه خلال اللعب، وخلال الاشتباك سقط أرضا مفارقا الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط المتهم لاستجوابه، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

