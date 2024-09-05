محافظ قنا يناقش خطة تطوير وتجميل عددا من الميادين

قنا صابر سعيد

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع أعضاء لجنة التنمية العمرانية والبيئية، لبحث تطوير وتجميل عدد من الميادين بمدينة قنا بشكل حضارى، وفقًا لخطة التنسيق الحضاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد،اللسكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور علاء شاكر،مدير وحدة برنامج تنمية صعيد مصر، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، أحمد الزين مدير إدارة المخلفات الصلبة، ومحمد كما، منسق الهوية البصرية للمحافظة، والدكتور عرفه محمود، مدير وحدة التنمية الحضرية وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وسعيد إبراهيم مدير التخطيط بالإسكان، والمهندسة وفاء يوسف مدير شركة للتطوير العقارى، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ قنا، من الشركات الشريكه لعرض توضيحى حول رؤيه تطوير الميادين مع عرض للتصمميات المقترحة للتنفيذ بكل ميدان على حدة.

وقال محافظ قنا، إنه جارى وضع خطة لتطوير وتجميل عدد من الميادين و تنفيذها تباعًا لإضفاء مظهر حضارى وجمالى على الميادين بناءًا على توجهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ قنا، بضرورة عمل تخطيط مرورى للشوارع والاستعانه بالمتخصصين بجامعة جنوب الوادى فى تنفيذ التصمميات ووضع التصور بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، و مراعاة الهوية البصرية للمبانى.