محافظ قنا يشهد تسليم 800 شنطة مدرسية للطلاب الأولى بالرعاية

قنا صابر سعيد

شهد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، تسليم 800 شنطة مدرسية، شامله الأدوات الدراسية والمدرسية اللازمة، لأطفال و تلاميذ الأسر الأولى بالرعاية، مقدمة من شركة للصناعات بقنا.

أكد محافظ قنا، علي ضرورة التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، والوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة في دعم مسيرة التنمية وزيادة أنشطة المشاركة المجتمعية، مشيدا بدور الشركة في تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر الأكثر احتياجاً، خاصه مساهمتها في استكمال الدراسة لأطفالهم ما يحقق التقدم في المجال الدراسي.

وأضاف "عبد الحليم" بأن الشنط المدرسية تم تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي لتتولى توزيعها التنسيق مع مديرية التربية والتعليم على الطلاب والتلاميذ الأيتام بمختلف المراحل التعليمية، مؤكدًا علي حرص الدولة على توفير أقصى الرعاية للمواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.