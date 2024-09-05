محافظ شمال سيناء يستقبل مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى

العريش - محمد حسين

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، جان بيير دومارجوري، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر (WFP)، والوفد المرافق له، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة في العريش.

حضر اللقاء اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة وبرنامج الأغذية العالمي.

خلال اللقاء، رحب المحافظ بالوفد الزائر، معربًا عن تقديره للدور الفعال الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي في تحسين التغذية وبناء القدرات في المجتمعات المحلية، مؤكدا على أهمية استمرار هذا التعاون المثمر الذي يساهم في دعم احتياجات المواطنين، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أعرب جان بيير دومارجوري عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر، وخاصة محافظة شمال سيناء، في دعم المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وأشاد بالجهود المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية، والتي ازدادت منذ تصاعد الأحداث في غزة.

كما أبدى استعداده لتعزيز التعاون بين البرنامج والمحافظة لدعم مشاريع تنموية جديدة تساهم في تحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.