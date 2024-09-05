اليوم السابع
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محافظ دمياط يعلن عن إطلاق دورات تدريبية لتأهيل العاملين بملف التصالح بالمحافظة

الخميس، 05 سبتمبر 2024 04:07 م
محافظ دمياط يعلن عن إطلاق دورات تدريبية لتأهيل العاملين بملف التصالح بالمحافظة جانب من الاجتماع
دمياط - هيثم مراد

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أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، عن إطلاق دورات تدريبية للعاملين بملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك من أجل تطوير  قدرات العاملين بهذا الملف بما يؤهلهم للعمل بالمنظومة.

وتابع محافظ دمياط، آخر المستجدات الخاصة بشأن ملف التصالح فى مخالفات البناء، وطلبات التقنين، كما اطلع على الملفات المقدمة وما تم تنفيذه من إجراءات للبت و المعاينة، كما بحث محافظ دمياط المعوقات التى تواجه المنظومة وآليات تخطيها. 


ومن جانبه أكد اكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، ام المحافظة تولى ملف التصالح على مخالفات البناء اهتماما كبيرا، لافتا إلى ضرورة التعامل مع الأمر وفق لتعليمات المقررة من قبل الحكومة المصرية.

وأشار محافظ دمياط، إلى أن المحافظة بصدد إطلاق دورات تدريبية لرفع قدرات العاملين بهذا الملف بما يؤهلهم للعمل بالمنظومة، مشددا على  التصدى الحاسم لمخالفات البناء وازالتها فى المهد. كما أصدر تعليمات مشددة بشأن ضرورة تحقيق الانضباط الإدارى بالوحدات المحلية والمديريات، مؤكدًا أن ذلك مهمة رئيس الوحدة ومدير المديرية.


 







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اخبار محافظة دمياط

الدكتور أيمن الشهابي

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