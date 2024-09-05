محافظ دمياط يعلن إطلاق مهرجان التسوق "دمياط 2024" مطلع نوفمبر المقبل

دمياط - هيثم مراد

أعلن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عن خطة المحافظة لإطلاق مهرجان التسوق "دمياط 2024" مطلع نوفمبر المقبل، فى دورته الأولى والمقرر إقامته فى الفترة من 1 إلى 9 نوفمبر المقبل.

وأوضح محافظ دمياط، أنه سيتم عرض كافة الأنشطة الصناعية التى تمتاز بها المحافظة خلال مهرجان التسوق منا يزيد من فرص فتح أسواق جديدة أمام المنتج الدمياطي.

وأشار محافظ دمياط، إلى ضرورة العمل على عرض كافة المنتجات التى يمتاز بها الصانع الدمياطى بما يضمن تحقيق إلى أحد الاقتصادى والتجارى المطلوب لأبناء المحافظة، لافتا إلى. أهمية تنشيط السوق المحلى أمام المنتج الدمياطى فى كافة المجالات لاسيما صناعة الأثاث.

وأصدر محافظ دمياط تعليماته بشأن تشكيل اللجان اللازمة من أجل التحضير لإطلاق الدورة الأولى من مهرجان التسوق "دمياط 2024"، مشددا على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق أكبر استفادة من فاعليات المهرجان على المستوى المحلى وإتاحة الفرصة لأكبر قدر من المشاركين للدخول إلى فاعليات المهرجان.

يذكر أن محافظ دمياط قد التقى اليوم رئيس هيئة سلامة الغذاء لبحث سبل دعم تصدير منتجات دمياط بأسواق العالم وكذلك تطوير جودة المنتجات الدمياطية بما يحقق الرواج التجارى المطلوب.