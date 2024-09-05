محافظ دمياط يعتمد تنسيق المرحلة الخامسة للقبول بمدارس الثانوية العامة

دمياط معتز الشربينى

إعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تنسيق المرحلة الخامسة للقبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام للعام الدراسى 2024\2025 ، وذلك خلال لقائه اليوم مع محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.

حيث أشار " الدكتور أيمن الشهابى " أن ذلك جاء بناءًا على ما أسفرت عنه لجان المتابعة على المدارس للاستعداد للعام الدراسى الجديد من خلال الأتوبيس الطائر الذى تم تدشينه هذا الأسبوع ، حيث تلاحظ وجود فصول دراسية غير مستثمرة ضمن العملية التعليمية، وتم إعادة الدراسة نحو استثمار تلك الفراغات لذا تم النزول بالمجموع بعدد من مدارس المرحلة الثانوية بالادارات التعليمية " دمياط، فارسكور، عزبة البرج، كفر سعد، كفر البطيخ " .

وخلال مناقشته مع مدير المديرية حول هذا الموضوع، قرر " المحافظ " إلغاء التكليف الصادر بشأن أحد مديرى الادارات النوعية بالمديرية ، وذلك للافادة بعدم وجود فراغات لفصول دراسية بالمدارس والتى أدت إلى حرمان طلاب من دخول مرحلة التعليم الثانوى العام .

وفى صعيد متصل ،، وافق محافظ دمياط على تشغيل مدرسة حجاجة الصناعية بنات ملحقة على مدرسة فارسكور الصناعية بنات بحد أدنى للقبول 160 درجة

وناقش " المحافظ " مع مدير مديرية التربية والتعليم خطة المديرية نحو سد العجز بالمدارس وما تردد حول ذلك ، حيث أوضح مدير المديرية أنه تم الموافقة على السماح للعاملين بالادارات التى يوجد بها زيادة بالمعلمين إلى الادارات التى بها العجز ، وذلك بنظام اعادة التدوير وذلك للتيسير عليهم ، حيث سيكون الندب لمدة فصل دراسى واحد بالتناوب والتبادل طبقًا للقرار الوزارى 202 .

هذا ويشار إلى أن المدارس التى تم النزول بالحد الأدنى للقبول بها بالمرحلة الثانوية للتعليم العام، بإدارة دمياط التعليمية مدرسة سعاد محرم الثانوية بنين بمجموع 223.5 درجة، مدرسة السادات الثانوية بنين، ومدرسة اللوزي الثانوية بنات ومدرسة دمياط الثانوية العسكرية بمجموع 223 درجة، ومدرستى عمر بن الخطاب المشتركة والشعراء الثانوية المشتركة بمجموع 225.5 درجة، وبادارة فارسكور التعليمية تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدرسة الشهيد أحمد الألفى الثانوية ومدرسة عبد القادر المرقبى الثانوية 222 درجة، ومدارس كرم ورزوق الثانوية ومناع خليل الثانوية وفصول شبانة الثانوية بمجموع 223 درجة، وبادارة عزبة البرج التعليمية تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدرسة الخياطة الثانوية المشتركة بمجموع 224 درجة ومدرسة رأس البر الإعدادية الثانوية بنين بمجموع 222 درجة، وبمدرستى السيد عمر بكفر سليمان والسعدية البحرية بإدارة كفر سعد التعليمية تم النزول بالمجموع 220 درجة، وبمدرستى عوض شلبى والشهيد نادر أبو المجد الثانوية بمجموع 218 درجة



