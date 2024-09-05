محافظ بنى سويف يناقش إجراءات بدء عمل لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الإجراءات التحضيرية التى نفذتها اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء ضمن مشاركة المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة فى دورتها الثالثة، حيث سيتم اختيار أفضل المشروعًات فى كافة الفئات التى تتضمنها المبادرة، للمنافسة فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وجه محافظ بنى سويف بتوفير التسهيلات اللازمة لقيام لجنة التقييم بمهامها،مؤكدا على أنه تم تكوين اللجنة من الأساتذة المختصين والمتخصصين المعنيين لابداء الرأى الفنى والأكاديمى الشامل كافة الجوانب البيئية والاقتصادية، مؤكدا على أهمية دور المبادرات الخضراء فى تحسين جودة الحياة والحد من التلوث البيئي.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم المشروعات التى تستخدم التقنيات الحديثة بطرق مبتكرة وفعالة لحل المشاكل البيئية، وتشمل هذه المشروعات مجالات عدة مثل الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، وإعادة التدوير، والزراعة الذكية وغيرها. وشدد على أن المشاركة فى هذه المبادرة ليست مقتصرة على فئة معينة، بل مفتوحة لجميع فئات المجتمع بما فى ذلك الشباب والمبتكرين ورواد الأعمال.

كما أعرب المحافظ عن ثقته فى قدرة أبناء بنى سويف على تقديم مشروعات متميزة تساهم فى دفع عجلة التنمية المستدامة، مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى تقديم كل الدعم للمشروعات الفائزة،منوها على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى والشركات الناشئة فى التفاعل الإيجابى مع المبادرة والمشاركة الفعالة فيها.

وأكد المحافظ أهمية المشروعات المقدمة فى المجالات المختلفة والتى يمكن الاستفادة منها محليًا فى عدد من القطاعات سواء الخدمية أو التنموية، سواء التى سيتم اختيار بعضها وترشيحها للاشتراك فى المسابقة أو تلك لم يحالفها التوفيق فى هذه الدورة، حيث سيتم تبنى تلك المشروعات وتقييمها واستيفاء بعض الملاحظات والجوانب اللازمة ليتم دراستها بشكل مفصل والنظر فى إمكانية تنفيذها.

جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة التنسيقية لمستجدات مشاركة المحافظة فى الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية،حيث استعرضت "منسق المحافظة فى المبادرة نهى محمد"تقريرا مفصلا عن الموقف التنفيذى، وعن الجهود المبذولة بالتعاون مع وزارة التخطيط، وكذا الجهود الإعلامية المبذولة للتوعية بأهمية المبادرة، والتسجيل فى دورتها الثالثة على الموقع الرسمى للمبادرة.

وأوضحت "نهى" أنه تم بالفعل تقدم عدد من المشروعات فى كافة فئات المبادرة، وذلك مايؤكد على أن المبادرة تشهد اهتماما كبيرا ومشاركة بفاعلية ومتزايدة عاما بعد عام، ولاسيما الدعم الذى يحظى به فريق العمل من المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم،منوهة عن فئات المبادرة فى دورتها الثالثة، وهي:المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة،مشروعات حياه كريمة، الشركات الناشئة، المبادرات و المشاركات الاجتماعية مشروعات المرأة.

كما أشارت " نهى" أن اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية قامت نفذت خطة متكاملة لتكثيف حملات التوعية على مستوى المحافظة، وشملت الخطة عقد ورش عمل وندوات تثقيفية فى مختلف المراكز والقرى، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلانية عبر وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعى، وتوفير مواد توعوية وإرشادية توضح كيفية التقديم والمشاركة فى المبادرة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للمشاركين وتقديم الدعم الفنى لهم.