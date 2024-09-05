محافظ المنوفية يناقش آخر مستجدات الموقف التنفيذى لملف تقنين أراضى أملاك الدولة

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بذلك الملف لتحقيق المستهدف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ محمد موسي، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني والمستشار الهندسي للمحافظة، ومديري عموم ادارات أملاك الدولة والشئون القانونية بالمحافظة .

استعرض الاجتماع الموقف الحالي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وما تم إنجازه ومناقشة كافة المعوقات وتذليلها لسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء بالملف، ووجه المحافظ بإعداد بيان توضيحي بإجمالي عدد العقود المستوفاة الشروط والإجراءات ومدي التزام أصحابها بسداد الأقساط المستحقة والمتعثرة في السداد، موجهاً بسرعة إنهاء عمل اللجان المختصة للحالات الجادة والبت فيها وإتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة والرادعة حيال غير الجادين بتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين بإحترام القانون.

كما أكد المحافظ علي ضرورة بذل المزيد من الجهد لتلك الملف الهام والمتابعة الدقيقة لأعمال اللجان علي مدار اليوم والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد والالتزام بجميع التوجيهات والقرارات الصادرة في هذا الشأن.