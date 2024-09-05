محافظ المنوفية يتابع معدلات إنجاز مشروعات حياة كريمة بقرى أشمون والشهداء

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمتابعة نسب إنجاز وموقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزي أشمون والشهداء، بحضور نائبه محمد موسي، واللواء هشام السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مديري مديريات التضامن الاجتماعى والصحة، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.

وخلال الاجتماع، تم استعراض إجمالي أعمال المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءات التسليم لها بمختلف القطاعات، ومنها الصحة والصرف الصحي والتضامن الاجتماعى والبريد والسجل المدني والشهر العقاري ومراكز الشباب بنطاق مركزي أشمون والشهداء، فضلا عن الوقوف على الملاحظات التي تعوق دون تشغيلها بهدف العمل على تذليلها ودخولها الخدمة للارتقاء بجودة الحياة المعيشية.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الدائم والمستمر بين الجهات المعنية للانتهاء من تلافي كافة الملاحظات لجميع مشروعات المبادرة لضمان تسليمها وفق التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة للإرتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصرى.