محافظ المنوفية: ضبط 3 أطنان دواجن مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تكثيف شن الحملات التموينية المكبرة وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين، ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين، بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتمكنت مباحث تموين المنوفية من ضبط منشأة لتصنيع اللحوم والدواجن بالباجور للقيام بالذبح خارج المجازر الرسمية، واستخدام علامات تجارية وهمية غير مسجلة، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ومديرية الطب البيطري وإدارة المجازر وجهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن و835 كجم دواجن مذبوحة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، و5 آلاف عبوة فارغة معده للتعبئة مدون عليها بيانات وهمية، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها.

وفي مركز ومدينة بركة السبع تمكنت مباحث تموين المنوفية بالتنسيق التام مع الوحدة المحلية من ضبط 41 ألف عبوة عطور معدة للتعبئة مدون عليها علامات تجارية وهمية لكبرى الشركات بقصد تضليل جمهور المستهلكين داخل مخزن غير مرخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.