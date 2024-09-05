محافظ البحيرة تستجيب لمطالب 18 مواطنا وتوفير الدعم اللازم للحالات المستحقة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تسعى بكل إمكانياتها وقياداتها التنفيذية إلى تلبية احتياجات المواطنين والاستماع لشكواهم وحلها بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال رئاستها للقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس السكرتير العام المساعد، ووكلاء وزارات الصحة، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، مرور البحيرة ومسؤولي التأمين الصحي، ومدير خدمة المواطنين.

وخلال الاجتماع، استقبلت الدكتورة جاكلين عازر 18 مواطنًا ومواطنة، حيث استمعت إلى مطالبهم ومشكلاتهم، كما تم توزيع 15 شنطة مدرسية لعدد 10 مواطنين لتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجا.

ووجهت المحافظ على الفور بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك المشكلات بشكل سريع وفعال.