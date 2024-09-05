محافظ أسيوط يوجه بزيادة معدلات الأداء بالمشروعات الجارى تنفيذها

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بدفع وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء بالمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة بكل المراكز والمدن والأحياء والمشروعات المتوقفة لتحقيق أقصى استفادة منها فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات المختلفة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام إنهاء تلك الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق بناء على الخطط الموضوعة فى هذا الشأن وجاء ذلك خلال اجتماعه مع وكلاء الوزارات ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء شركات المرافق بحضور المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلى أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة.

تناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من أعمال بالمشروعات المختلفة وآخر المستجدات المتعلقة بكل قطاع من القطاعات فى المراكز والأحياء فضلاً عن المعوقات التى تواجه إنهاء الأعمال وتسليم وتشغيل تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة منها للدولة والمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة النزول الميداني ومتابعة أعمال التنفيذ والتشطيبات النهائية وغيرها بالمشروعات ورصد الملاحظات أولاً بأول لتلافيها وتذليل التحديات، لافتاً إلى حرصه على المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات سواء من خلال جولاته الميدانية أو اجتماعاته الدورية أو التقارير الفنية التي توضح آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء موضحاً إن علينا العمل والتنسيق بين كل الجهات المعنية لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل وإنهاء كافة المشروعات وفقاً للمواصفات وبأحدث المعايير المقررة والمواصفات الفنية المحددة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة.