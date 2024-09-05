محافظة كفر الشيخ تنظم معرضا لبيع مستلزمات المدارس فى حديقة الخالدين

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا بعنوان" بتخفيضات 30%.. محافظة كفر الشيخ تنظم معرض لبيع مستلزمات المدارس فى حديقة الخالدين"، لتوفير كافة احتياجات الطلاب والأسر، وتنوعت المنتجات المعروضة.

وتميز المعرض لتوفير كل احتياجات الطلاب من زى مدرسى مناسب لكافة المدارس الحكومية والخاصة، إضافة لتوفير احتياجات الأسرة من أدوات منزليه، وملابس متنوعة، إضافة لأحذية متنوعة،

و‏أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، عن افتتاح 6 معرض "أهلا مدارس" بمدن ومراكز قلين ومطوبس ودسوق وبلطيم والبرلس والحامول، وسيتم افتتاح 5 معارض آخر فى "كفر الشيخ، الرياض، فوه، سيدى غازى، بيلا"، لتوفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% لـ 30%، وذلك لتخفيف العبء المادى على الأسر مع بداية العام الدراسى الجديد.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المعرض يضم العديد من المستلزمات المدرسية المختلفة، بما فى ذلك الزى المدرسى، الحقائب، الأدوات المكتبية، الأحذية، وغيرها، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من افتتاح جميع معارض " أهلا مدارس" على مستوى المحافظة، مؤكدًا استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات التى تساهم فى خدمة الأهالى، وتخفيف الأعباء عن كأهلهم.