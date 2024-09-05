مجموعة توازن للصناعات الدفاعية تتفقد جناح العربية للتصنيع بمعرض مصر للطيران

كتب زكى القاضى

خطوات ناجحة وفقا لرؤية واضحة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لجذب الإستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب، وفي هذا السياق، كان استقبال اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لوفد مجموعة توازن وايدج الإماراتية، برئاسة/ مني الجابر رئيس مجلس إدارة مجموعة توازن الإماراتية، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء.

وخلال تفقدهم جناح الهيئة العربية للتصنيع، أعرب الوفد الإماراتي عن إعجابه بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الجوية والدفاعية.

كما تم التأكيد خلال الجولة بجناح الهيئة على أهمية فتح مجالات جديدة للإستثمار، وتوطين التكنولوجيا من خلال انتاج وتسويق منتجات عربية مشتركة بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع.