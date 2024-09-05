مجلس مدينة جمصة يعلن عن قبول مقترحات للنهوض بالمدينة وإظهارها بشكل حضاري

الدقهلية شريف الديب

اعلنت رئاسة مدينة جمصه بمحافظة الدقهلية، عن قبول مقترحات لرؤية مناسبة للنهوض بمدينة جمصه وإظهارها بشكل حضاري.

وتكون المقترحات بناءً على العناصر المقترحه بالكتاب الدوري رقم (197) لسنة 2024 الصادر من وزارة التنميه المحليه بشان الدورة الثانية عشره للمنتدي الحضري العالمي (WUF12) وأفضل هذة المقترحات سيتم التقديم بها. للمسابقة

والعناصر كالاتي ترك أثر مستدام بالمدينة من خلال تعزيز التنميه الحضارية المستدامة

- تحسين البنيه التحتيه - تعزيز المشاركة المجتمعية

- تمكين المجتمع المحلى من خلال مشاريع تهدف إلى تحسين جودة الحياه وتعزيز التخطيط الحضاري المستدام.