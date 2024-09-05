مبعوث صينى لدى الأمم المتحدة يحذر من تكرار الكارثة الإنسانية بالضفة الغربية

كتبت ريهام عبد الله

حذر "قنج شوانج"، نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، من تكرار المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولى وعدم السماح بذلك.

وقال قنج في تصريحات خلال جلسة لمجلس الأمن، حول الوضع في الشرق الأوسط: "على الرغم من الجهود والدعوات الدولية المتكررة للتوصل إلى وقف لإطلاق نار، ووضع حد لجميع الأعمال العدائية في غزة، لا توجد حتى الآن أية علامة على تهدئة التصعيد"، وفقا لما نشرته وكالة شينخوا الصينية.

وتابع: "بدلا من ذلك، كل ما نراه هو تصعيد مستمر للوضع في الضفة الغربية بالإضافة إلى ما يجري في غزة".

وحث المبعوث الصينى، الطرفين على التهدئة، ووجه رسالة خاصة لإسرائيل على ضرورة التحلى بضبط النفس والوفاء بالتزاماتها، ووقف أنشطة المستوطنين، ووقف الهجمات في الضفة الغربية، واحترام الوضع الراهن الذي شكله تاريخ المواقع المقدسة في القدس والحفاظ عليه.

واستمر مبعوث الصين :"هذه الحرب مستعرة منذ فترة طويلة، وقد تأخرت مفاوضات وقف إطلاق النار لفترة طويلة، واستمرت معاناة السكان لفترة طويلة جدا"، مضيفا :"حان الوقت لوضع حد لكل هذه الأعمال العدائية".

وقال "إننا ندعم مجلس الأمن في اتخاذ المزيد من الإجراءات لتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة، وإخماد نيران الحرب دون تأخير، وتخفيف حدة الكارثة الإنسانية".

