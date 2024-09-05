مبعوث الصين للشرق الأوسط: العلاقات بين بكين وأفريقيا شهدت تطورا كبيرا

كتب محمد شرقاوى

أعرب مبعوث الصين للشرق الأوسط، تشاي جون، عن سعادته بالمشاركة في منتدى التعاون الصينى والأفريقى اليوم، متابعًا: «أتذكر بأنني شاركت في تنظيم المؤتمر الأول لهذا المنتدى قبل 18 عاما، والعلاقات بين الصين وأفريقيا شهدت تطورا كبيرا خلال هذه الفترة، حيث حقق التعاون بين الجانبين نتائج ملموسة».

وأضاف خلال تصريحاته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الصين بصفاتها أكبر دولة نامية وأفريقيا باعتبارها القارة الأكثر احتواءا للدول النامية تجمعهما مرابطة عاطفية قوية، مؤكدًا أن الهدف الحالي هو تحقيق المصالح المشتركة في ظل التحديات العالمية المتزايدة، والقمة المقبلة ستساهم في تعزيز وتطوير العلاقات الصينية الأفريقية ودفعها إلى مستوى أعلى.

ونوه بأن التوافقات السابقة تم تنفيذها بشكل ممتاز، وستعزز الإجراءات الجديدة التعاون بين الصين وأفريقيا في كافة المجالات، مما سيسهم في تحسين حياة شعوب البلدين، لافتًا إلى أن وجهات نظر الصين والدول الأفريقية تتوافق بشأن الوضع في غزة، حيث يعبر الجانبان عن أملهم في إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن استمرار النزاع يفاقم الأزمات الإنسانية للشعب الفلسطيني، لذلك يتمني انتهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، ويدعو المجتمعه الدولي إلى تكثيف الجهود والضغط الصراعي في قطاع غزة لتحقيق السلام.