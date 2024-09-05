كلية الذكاء الاصطناعى بالمنوفية تفوز بالمركز الأول بماراثون جامعة بنها للابتكارات

المنوفية - محمد فتحى

شاركت كلية الذكاء الإصطناعي جامعة المنوفية، فى معرض الابتكارات العلمية 2024، الذى أقيم فى جامعة بنها تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تحت شعار "ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024"، في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2024، و شهد مشاركة واسعة من الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية، حيث وصل أعداد المتسابقين فى المارثون إلي 423 متسابقا، والفرق المشاركة إلى 144 فريقًا يمثلون 73 مؤسسة تعليمية مختلفة، وقد تأهل 32 فريقًا منهم للمرحلة النهائية من الماراثون.

وأعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن فوز فريق كلية الذكاء الاصطناعي المشارك فى المسابقة بالمركز الأول في محور استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، مشيرا إلي أن المشروع الفائز بعنوان EyeMouse وهو مشروع يستهدف ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة، حيث يوفر لهم بديل لاستخدام التكنولوجيا الحديثة كاللابتوب بدون استخدام أيديهم، حيث يعتمد المشروع علي تحريك فأرة الحاسوب عن طريق استخدام خوارزميات ذكاء اصطناعي والرؤية الحوسبية التي تحدد الاتجاه الذي ينظر اليه المستخدم، كما يستطيع المستخدم تفعيل بعض النقرات وخاصية التحدث الي كتابه عن طريق بعض الاشارات بالعين.

وأضاف القاصد، أن تنفيذ الطلاب لهذه المشروعات يأتي في إطار حرص الجامعة علي تنفيذ الاستراتيجية القومية للعلــــوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تركــــز على تعزيز إدارة المعرفـــة ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي، كما يهدف هذا المشروع إلي المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 عن طريق تحسين جودة المعيشة للمواطنين.

وأكد رئيس الجامعة علي حرص الجامعة علي دعم الابتكار والبحث العلمى، وتمكين الطلاب من المشاركة فى مثل هذه المسابقات لتعزيز قدراتهم الإبداعية والوصول إلى حلول مبتكرة لتحديات التنمية المستدامة، مقدما التهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة ومنسوبي كلية الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة عبدالرؤوف عميد الكلية، أن مشاركة الطلاب في هذا الماراثون العلمى يعد خطوة هامة للربط بين التعليم الأكاديمى والتطبيق العملى، وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعى والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن لفريق الفائز من الكلية ضم الطالب أحمد مادح نوح بقسم علوم البيانات، والطالب عمرو رفعت الشافعي بقسم ذكاء الآلة والطالب محمود طه متولي بقسم ذكاء الآلة.