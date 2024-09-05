اليوم السابع
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الخميس، 05 سبتمبر 2024 10:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فلسطين: انقطاع التيار الكهربائى عن أجزاء واسعة من مدينة جنين ومخيمها

الخميس، 05 سبتمبر 2024 09:50 م
فلسطين: انقطاع التيار الكهربائى عن أجزاء واسعة من مدينة جنين ومخيمها انقطاع الكهرباء - أرشيفية
وكالات

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أعلنت مصادر فلسطينية اليوم/ الخميس/ أن التيار الكهربائى انقطع عن عدد من أحياء مدينة جنين ومخيمها.


وأوضحت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن التيار الكهربائى انقطع عن أحياء فى مدينة جنين ومخيمها بفعل عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل، وتدمير وتجريف الشوارع فى مخيم جنين، وتدمير خطوط الكهرباء.


وفى سياق متصل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فى بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحى وقنابل الغاز السام والصوت، دون وقوع إصابات.







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جنين

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى




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