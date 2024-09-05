اليوم السابع
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الخميس، 05 سبتمبر 2024 02:47 م
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فصل التيار الكهربائى عن قرية المراشدة بقنا لأعمال الصيانة.. السبت المقبل

الخميس، 05 سبتمبر 2024 02:01 م
فصل التيار الكهربائى عن قرية المراشدة بقنا لأعمال الصيانة.. السبت المقبل انقطاع الكهرباء - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف في محافظة قنا، عن فصل التيار الكهربائي لقرية المراشدة وذلك لأعمال الصيانة الدورية، السبت المقبل.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، أنه نظرا لإجراء صيانة دورية فإنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المراشدة مما يؤدي إلي فصل التيار الكهربائي عن القرية.

وأشارت الوحدة المحلية، إلي أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 5 صباحا وحتى 9 صباحا وهو الموعد المحدد لانتهاء أعمال الصيانة، مهيبة الموطنين بضرورة تدبير احتياجاتهم في تلك الفترة.

 

 







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فصل التيار الكهربائي

مركز الوقف

اخبار قنا




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