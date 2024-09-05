علامات تدل على تدهور العقار وتوقع انهياره.. 9 خطوات تحميك من الكارثة

كتب - أحمد عبد الهادى

انتشر في الأونة الأخيرة حوادث سقوط المنازل في عدة مناطق قديمة، بسبب تدهورها وعدم اهتمام أصحابها بعمليات الترميم التي يجب عليهم فعلها، فتدهور المنزل يمكن أن يكون خطيرًا إذا لم يتم التعامل معه في الوقت المناسب.

وهناك عدة علامات قد تشير إلى احتمال انهيار المبنى أو أجزاء منه، من بين هذه العلامات:

1. تشققات كبيرة في الجدران أو الأسقف: وجود تشققات عريضة أو طويلة في الجدران أو الأسقف قد يدل على وجود مشاكل هيكلية خطيرة. هذه التشققات قد تكون نتيجة تحرك الأساسات أو تآكل المواد البنائية.

2. هبوط الأرضيات: إذا لاحظت أن الأرضيات غير متساوية أو تميل في اتجاه معين، فهذا قد يكون إشارة إلى مشاكل في الأساسات أو تلف في العوارض الخشبية أو الخرسانية.

3. الأبواب والنوافذ لا تُغلق بشكل صحيح: إذا بدأت الأبواب والنوافذ في الالتواء أو لا تُغلق وتفتح بسهولة، فهذا قد يشير إلى تحرك في الهيكل أو الأساسات.

4. تسرب المياه والرطوبة: تسرب المياه من الأسطح أو الجدران يمكن أن يسبب تآكل المواد البنائية وتدهورها. الرطوبة العالية في المنزل قد تؤدي إلى نمو العفن الذي يمكن أن يضعف الهياكل الخشبية.

5. الضوضاء غير العادية: أصوات الطقطقة أو التكسير القادمة من الجدران أو السقف قد تكون علامة على تحرك المواد أو تدهورها، مما يشير إلى أن الهيكل قد يكون غير مستقر.

6. تآكل في الأساسات: إذا لاحظت تآكلًا أو تدهورًا في الأساسات، مثل تفتت الخرسانة أو تشققات كبيرة، فهذا يشير إلى ضعف هيكلي يمكن أن يؤدي إلى انهيار المبنى.

7. تشوهات في السقف: انحناء أو تشوه السقف قد يدل على ضعف العوارض الداعمة للسقف، مما قد يؤدي إلى انهياره.

8. رائحة العفن أو الرطوبة: وجود رائحة عفن مستمرة يمكن أن يشير إلى مشاكل في الهيكل، خاصة إذا كانت مصحوبة بوجود رطوبة زائدة أو بقع مائية.

9. تآكل أو صدأ الحديد الداعم: إذا كانت هناك عوارض حديدية تدعم الهيكل وبدأت تظهر عليها علامات الصدأ أو التآكل، فهذا مؤشر على ضعف قد يؤدي إلى انهيار.



