طلاب جامعة أسيوط يحصلون على المراكز الأولى بـ"فرنكوفونية" مكتبة الإسكندرية

أسيوط- هيثم البدرى

شارك طلاب جامعة أسيوط، فى فعاليات الدورة الـ 38 لمركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية؛ على مستوى الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، أن التدريب يستهدف تعزيز قدرات الطلاب المشاركين فى مجالات الفرانكوفونية، وتقديم فرص للتفاعل والتعلم من الخبراء فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن التدريب يتيح للطلاب الفرصة فى معرفة قواعد اللغة، والترجمة، والثقافة الفرنسية، وزيارة مكتبة الإسكندرية، والاطلاع على المراجع العلمية المزودة بها.

وأكد الدكتور المنشاوى، أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا؛ بتنمية قدرات طلابها، ورعايتهم وتشجيعهم؛ وتزويدهم بالمهارات والقدرات؛ لتبادل الخبرات والأفكار، وتشجيع روح المنافسة بينهم.

وتأتى المشاركة الطلابية، تحت إشراف؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة مراكز اللغات الأجنبية بالجامعة، والدكتورة نها عبدالعزيز رزق مدير مركز دراسات اللغة الفرنسية بالجامعة.

و شاركت الجامعة؛ بوفد طلابى، ضم (9) طالبات من كليتّى التربية، والآداب، فضلًا عن الطلاب الدارسين بالمركز، حيث حصل الطلاب المشاركين على الثلاتة مراكز الأولى؛ كأفضل طلاب على مستوى طلاب الجامعات المصرية، المشاركة فى الدورة.

وأشارت الدكتورة نها رزق مدير المركز، أن هذه الدورة تعقد سنويًا؛ بمركز الأنشطة الفرانكوفونية بمكتبة الإسكندرية، وتضم وفود الطلاب الفرنكوفون بجميع الجامعات المصرية، وتقدم محتوى تدريبى يضم؛ ممارسة أنشطة يومية متنوعة، مثل؛المحادثات، والترجمة، والقواعد اللغوية، والتعرف على الثقافة الفرنسية، وذلك على أيدى خبراء متخصصين أجانب ومصريين، مما يثرى ويسهم فى تطوير ورفع قدرات الطلاب، وتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات، كل مجموعة ضمت (5 )طلاب من جامعات مختلفة، وفى نهاية التدريب؛ عرضت كل مجموعة مشروع خاص باللغة الفرنسية، وتم تقييم الطلاب وفقًا لهذا المشروع، وحصل طلاب جامعة أسيوط على المراكز الثلاثة الأولى؛ كأفضل طلاب على مستوى الجامعات المصرية المشاركة فى فعاليات الدورة.