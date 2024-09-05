اليوم السابع
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الخميس، 05 سبتمبر 2024 05:44 م
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ضبط 20 طن أسمدة مجهولة المصدر خلال حملة رقابية على أسواق البحيرة

الخميس، 05 سبتمبر 2024 04:41 م
ضبط 20 طن أسمدة مجهولة المصدر خلال حملة رقابية على أسواق البحيرة مخابز
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية  عدة حملات تموينية على الأسواق.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط  20 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بمركز إيتاى البارود، كما تم ضبط طن ملح طعام منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية محمد رجب هدية مدير مديرية التموين وسمير البلكيمى وكيل مديرية التموين بالبحيرة.


 







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