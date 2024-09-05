ضبط المتهمين بقتل شاب فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط شابين؛ لاتهامهما بقتل شاب إثر مشادة بينهم بمركز الزقازيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول "يوسف" 22 عاما، مقيم بالعمرانية بمحافظة الجيزة وله محل إقامة آخر بمدينة الزقازيق، مصابا بجرح قطعى نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وتوفى أثناء محاولات إسعافه.

بالانتقال وبسؤال صديق للمتوفى يدعى "مهند" مقيم معه فى مسكنه، اتهم شابين من الزقازيق، يعملان فى بيع الخردة، بقتل المجنى عليه إثر مشادة بينهم سبب رغبة المتهمين فى إجراء محادثة هاتفية من هاتف المجنى عليه وحين رفض تطور الأمر لتعديهما عليه وإصابته التى أودت بحياته.

تم ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.