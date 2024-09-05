ضبط أشخاص بثوا فيديوهات تمثيلية لمراكز الاصلاح والتأهيل

كتب محمود عبد الراضي - إيهاب المهندس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تمثيلية تم تداولها عبر تطبيق "تيك توك" تتضمن ظهور (أحد الأشخاص – مقيم بالمنيا – له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه فى إحدى القضايا) وبصحبته (3 آخرين – لهم معلومات جنائية) والإدعاء بأنها من داخل إحدى غرف مراكز الإصلاح والتأهيل وتدوين تعليقات تتضمن استعراض حياته اليومية داخل محبسه.

بالفحص تبين أن الأشخاص الظاهرين بتلك المقاطع المشار إليها قاموا بتمثيلها داخل إحدى المنازل "تحت الإنشاء" وبثها عبر تطبيق "تيك توك" لزيادة نسب المشاهدة لتحقيق المكاسب المادية.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.