اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 سبتمبر 2024 02:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط أشخاص بثوا فيديوهات تمثيلية لمراكز الاصلاح والتأهيل

الخميس، 05 سبتمبر 2024 10:56 ص
ضبط أشخاص بثوا فيديوهات تمثيلية لمراكز الاصلاح والتأهيل حبس - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تمثيلية تم تداولها عبر تطبيق "تيك توك" تتضمن ظهور (أحد الأشخاص – مقيم بالمنيا – له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه فى إحدى القضايا) وبصحبته (3 آخرين – لهم معلومات جنائية) والإدعاء بأنها من داخل إحدى غرف مراكز الإصلاح والتأهيل وتدوين تعليقات تتضمن استعراض حياته اليومية داخل محبسه.

بالفحص تبين أن الأشخاص الظاهرين بتلك المقاطع المشار إليها قاموا بتمثيلها داخل إحدى المنازل "تحت الإنشاء" وبثها عبر تطبيق "تيك توك" لزيادة نسب المشاهدة لتحقيق المكاسب المادية.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.







فيديوهات تمثيلية

مراكز الاصلاح والتأهيل

بث فيديوهات تمثيلية

موقع التواصل الاجتماعى

فيس بوك




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة