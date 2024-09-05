صحة القليوبية: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 1995746 خلال 33 يوم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقديم 1995746 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة"، منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء يوم 3 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة قدمت الثلاثاء 3 سبتمبر 69664 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 476155 خدمات من خلال قطاع الرعاية الأساسية، و394458 خدمة من خلال قطاع تنظيم الأسرة.

وأضاف، أن حملة "100 يوم صحة" قدمت 405197 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 258827 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي خدمات تنوعت بين 245802 تطعيمات روتينية و1199 مرور علي منشآت غذائية، و703 مرور خاص بأعمال صحة البيئة، إلي جانب تقديم 188646 خدمة لرعاية الأمومة والطفولة، والكشف عن 14054 مواطن خلال القوافل العلاجية، وتقديم 10678 خدمة خاصة بمكافحة الأمراض المتوطنة.

وتابع وكيل الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.