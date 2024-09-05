شباب كفر الشيخ: ورش عمل الأشغال اليدوية للفتيات ودورة تدريبية لإدارة الأزمات والكوارث

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورش عمل الأشغال اليدوية للفتيات، ودورة تدريبية لإدارة الأزمات والكوارث لأعضاء فرق الجوالة بشباب مطوبس، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فريق العمل بشباب مطوبس، أصر على إنطلاق الفاعليات من مركز شباب خليج بحرى كنموذج لمراكز شباب " حياة كريمة " ضمن لمسات المبادرة الرئاسية بقرى مطوبس، وقدم المركز على مدار ساعات الاحتفالية عروض التنورة فى إستقبال الضيوف، عروض الكاراتيه، المهرجان الرياضي الترويحي للفتيات، دورة الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع .

و شملت الاحتفالية وشة عمل الأشغال اليدوية للفتيات دورة تدريبية لإدارة الأزمات والكوارث لأعضاء فرق الجوالة بشباب مطوبس، تكريم افضل مدير مركز شباب بإدارة شباب مطوبس، ندوة توعوية حول مواجهة الإدمان والمخدارات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

جاء ذلك بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وأحمد عطية القريدى، مدير إدارة شباب مطوبس، ومتابعة صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء وعبد الفتاح الوكيل، منسق النشاط الكشفى بالمديرية، وحضور باسم سعيد، منسق أندية التطوع بالمديرية، ومصطفى الخطيب القائد الكشفى، وأحمد اليمانى، الأخصائي الرياضي بالمديرية، والكرنفال من تنظيم فريق عمل إدارة شباب مطوبس .