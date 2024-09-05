شباب كفر الشيخ: معرض لمنتجات نادى الفتاة ومهرجان الألعاب الترويحية

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة شباب فوه بمركز شباب قبريط بمحافظة كفر الشيخ، معرض لمنتجات نادى الفتاة والمرأة و مهرجان الألعاب الترويحية ضمن فعاليات كرنفال "صيف شبابنا" حلقة من سلسلة الكرنفالات بالإدارات الفرعية، تنظمها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الخميس من كل أسبوع حتى نهاية الشهر الجارى، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الكرنفال بشباب فوة شارك رواده مهرجان الألعاب الترويحية للفتيات والمعسكر التدريبى لدرء المخاطر وإدارة الأزمة لأعضاء الفرق الكشفية وكذلك دورة تدريبية فى الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع، كما تابعت صالة الجيم البرنامج التدريبى لأبطال الفرق الرياضية وأعضاء مراكز الشباب.

نظم المركز ضمن الفعاليات معرض منتجات نادى الفتاة والمرأة، لأعمال الخرز بمشاركة عضوات النادى واختتم الاحتفال بعروض الكاراتيه وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومحمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، والسيد درويش، مدير إدارة شباب فوه، وعبد الفتاح الوكيل، منسق النشاط الكشفى بالمديرية، وباسم سعيد، منسق أندية التطوع بالمديرية، ونقلت فاعليات الكرنفال، سعاد النوام، المنسق الإعلامى، الكرنفال من تنظيم فريق عمل إدارة شباب فوه.