سياح العالم يتحدون حرارة الطقس بزيارة معابد الكرنك.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" سحر وجمال الحضارة المصرية القديمة فى معابد الكرنك، أقدم وأكبر دار عبادة فى التاريخ، وسط إقبال كبير من الأفواج السياحية القادمة من حول العالم للاستمتاع بالتاريخ المصرى القديم، وتحدى السياح حرارة الطقس فى تلك الأيام بزيارات عظيمة للمعابد وسط أجواء من البهجة والفرحة.

وتستمر الزيارات السياحية والإقبال الكبير من مختلف دول أوروبا وآسيا والأمريكتين، حيث يحصل السياح لدى تواجدهم فى الأقصر على شحنة مبهجة من الجولات والرحلات صباحاً ومساء للاستمتاع بالرحلات الأبرز حول العالم، والتى تجذب الجميع للتنزه صباحاً فى المعالم الأثرية شرق وغرب الأقصر، والتنزه ليلاً فى شوارع المدينة بعربات الحنطور وعلى الكورنيش وغيرها من المظاهر المبهجة.

ويقول صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك إنه من أبرز الأماكن التي يزورها السياح في الأقصر، وهو دار العبادة الأكبر فى تاريخ البشرية، فهو الذى بنى على كورنيش النيل بمدينة الأقصر، وتمت تسميته بـ"معابد الكرنك" لكونه يضم 11 معبداً داخله وليس معبد واحد كما يشاع، وكان اسمه فى الحضارة المصرية القديمة، معابد (آمون رع سيجم نحت)، حيث تم تشييده ليكون دار لعبادة ثالوث طيبة المقدس، وهذا الثالوث مكون من الإله "آمون" وزوجته "موت" وابنهما الإله "خون سو"، كما يزور السياح بعد الكرنك معبد الأقصر على كورنيش النيل، وهو المعبد الذي تم تشييده فى عهد الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع، علاوة على تأكيد نسبه للإله آمون، وذلك فى "1390-2353 ق.م".



استمتاع السائحين فى معابد الأقصر



اقبال سياحى كبير فى معابد الكرنك



جانب من الإقبال السياحى الكبير بالكرنك



جانب من الزيارات السياحية فى معابد الكرنك



جانب من زيارات السياح لمعابد الكرنك



زيارات سياحية لمعابد الكرنك أقدم وأكبر دور عبادة في التاريخ



زيارات-عظيمة-لمعابد-الكرنك-أقدم-وأكبر-دور-عبادة-في-التاريخ



زيارات-كبيرة-للسياح-بمعابد-الكرنك-أقدم-وأكبر-دور-عبادة-في-التاريخ_1



زيارات-مميزة-للسياح-بمعابد-الكرنك-أقدم-وأكبر-دور-عبادة-في-التاريخ