سفير ألمانيا يشكر مصر على دورها فى تخفيف معاناة أهل غزة

كتبت: هناء أبو العز

زار اليوم سفير ألمانيا لدى مصر يورجن شولتس وفريق من السفارة، شمال سيناء لإجراء محادثات، وقام السفير بتفقد الأوضاع فى العريش ومعبر رفح ومناقشة سبل التغلب على الازمة الإنسانية فى غزة مع الجهات المحلية والمؤسسات ومنظمات الإغاثة.

وبعد حديثه مع محافظ شمال سيناء قام السفير برفقة المحافظ مع ممثلي الهلال الأحمر المصري وممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) وممثلي برنامج الغذاء العالمي (WFP) بزيارة مخزن المساعدات الإنسانية وزيارة معبر رفح. وانتهت زيارة السفير إلى شمال سيناء بإجراء محادثات مع مفتش الصحة وأطباء مستشفى العريش العام.

وأضاف السفير شولتس:” أتقدم بالشكر إلى جمهورية مصر العربية على جهودها المتواصلة لتخفيف معاناة الناس في غزة وإتاحة المساعدات الإنسانية، كما إن فتح معبر رفح وكيفية تنفيذ قرار 2720 هما عاملان رئيسيان لزيادة المساعدات الإنسانية وتعد مصر شريكا محوريا لتحقيق ذلك.”

وفي بيان لسفارة المانيا بالقاهرة، أشارت إلي أن الوضع الإنساني في غزة ما زال كارثيا ، وتقف المانيا جنبا إلى جنب مع النساء والرجال والأطفال الذين يعانون في غزة وقد قامت المانيا بزيادة مساعدتها الإنسانية بشكل كبير ومتكرر.

جدير بالذكر أن إجمالي المساعدات للأراضي الفلسطينية وصل إلى حوالي 313 مليون يورو من ضمنهم حوالي 240 مليون يورو إضافية منذ 7 أكتوبر 2024. ويعد المحور الرئيسي للمساعدة الألمانية هو توفير الاحتياجات الأكثر ضرورة للناس في غزة مثل المساعدات الطبية وتوفير الأغذية وذلك على سبيل المثال من خلال توزيع كراتين مواد غذائية وإرسال فريق الطوارئ الطبي أو تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للأسر.

