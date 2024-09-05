زوجة تطالب بحضانة أطفالها وتتهم زوجها بحرمانها من الرؤية.. التفاصيل

كتبت أسماء شلبي

لاحقت زوجة زوجها بدعوى ضم حضانة، لأطفالها الثلاثة أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من رؤيتهم ورفضه التصريح بمكان إقامتهم، لتؤكد:" زوجي طردني من مسكن الزوجية، وبعدها أخفي الأولاد وحرمني منذ 7 أشهر من رؤيتهم".

وأكدت الزوجة، "عشت برفقة زوجي 16 عام، وبعدها قرر الزواج وهددني بأطفالي للتنازل عن حقوقي، وعندما رفض احتجزهم وحرمني من حق رؤيتهم"، وطوال الشهور الماضية رأيت ما لا يتحمله بشر بسبب تعنته ورغبته في دفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما طالبت بالطلاق للضرر للهروب من جحيم الحياة الزوجية عاقبني زوجي وشهر بي".

وتابعت، "هجرني وتركني معلقة، أستخدم الأطفال لإجباري للخضوع لتصرفاته وتنفيذ أوامره، لأعيش في عذاب، وعندما فاض بي الكيل وطالبت بالطلاق منه ورد حقوقي حرموني من حق الحضانة بالاتهامات الكيدية، وإصراره ووالدته علي إلحاق الأذي بي ومضايقته لي، وأقمت دعوي طلاق للضرر، وضم حضانة، واتهمت زوجي بتهديدي وتدمير حياتي، بسبب ضغطه على واستخدامه أولادي لابتزازي".



