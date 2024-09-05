روسيا تدعو للتحقيق الدولى فى الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة

موسكو (أ ش أ)

دعا النائب الأول للمندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى إلى إجراء تحقيقات دولية فى انتهاكات إسرائيل للقانون الإنسانى فى قطاع غزة.

وقال بوليانسكي - خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط - أوردته وكالة أنباء "تاس"إن العنف وانعدام القانون يسودان قطاع غزة، نلاحظ تقارير مثيرة للقلق بشأن انتهاكات الجانب الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي مثل قصف القوافل الإنسانية والمقابر الجماعية للفلسطينيين الذين تظهر على جثثهم آثار التعذيب وإزالة الأعضاء".

وأكد المبعوث الروسي أن "هذه الحوادث بالإضافة إلي وفاة الرهائن تحتاج إلى تحقيق دولي شامل".

وتفيد بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة أن الحرب الإسرائيلية وعملياتها في القطاع منذ أكتوبر الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألفا و800 فلسطيني، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.